Verso Spezia - Lazio, i biancocelesti atterrano a Forlì: c'è Peruzzi - VD

Ancora qualche ora e poi la Lazio scenderà in campo per affrontare lo Spezia. La squadra guidata da Simone Inzaghi, dopo la rifinitura di questo pomeriggio, è salita a bordo del proprio aereo per raggiungere l'Emilia Romagna. E, come testimonia il video pubblicato sul profilo Twitter del club, il gruppo è appena atterrato a Forlì. Buone notizie arrivano anche per quanto riguarda la situazione Peruzzi, che aveva preoccupato i tifosi nei giorni scorsi: il club manager è insieme alla squadra.

