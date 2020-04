VIDEO - Coronavirus, allenamento mentale, lockdown e Lazio con Sandro Corapi e la piccola Nicole: il tg del 23/04

Presenta Alessandro Zappulla. Oggi con noi il mental coach Sandro Corapi, legato alla Lazio per l'epopea della Coppa Italia 2013 conclusasi con il 26 maggio. Parole importanti in un periodo "psicologicamente" difficile come quello del lockdown. Con noi anche la piccola Nicole Zappulla. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL TG O SCORRI A FINE ARTICOLO.