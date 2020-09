Vieri: "Fantacalcio? Valgo come Ronaldo, Immobile e Lukaku, ma sono vecchio"

In una diretta Instagram su Magic Gazzetta, è intervenuto Bobo Vieri per fare il punto sulla nuova stagione di Serie A anche in ottica Fantacalcio. L’ex attaccante di Lazio e Inter dopo aver stilato il suo 11 titolare da fantallenatore ha risposto alla domanda “Quanto varrebbe Vieri nel Fantacalcio di quest’anno?”. La risposta di Bobo non si è fatta attendere: “Più o meno quanto CR7, Immobile e Lukaku. Ma io sì che sono vecchio, ragazzi”.

DIRETTA - Calciomercato Lazio: pressing su Fares e Muriqi. Si lavora sulle uscite

Lazio, l'Olimpico chiuso costa caro: almeno 6 milioni persi per le gare di Champions senza tifosi

TORNA ALLA HOMEPAGE