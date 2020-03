Vignola: "La Lazio è la squadra più pericolosa, può tenere fino alla fine"

Lotta feroce al vertice della classifica, la Lazio è momentaneamente in testa. Ai microfoni di Tmw ha parlato l'ex Juventus e Verona Beniamino Vignola: "La Lazio è la squadra più pericolosa, è seriamente candidata per lo Scudetto. Magari può avere una rosa meno pronta per lo sprint finale, ma può tenere. Porte chiuse? Ogni giocatore vive in modo personale le partite ma anche nel caso delle porte chiuse poi si estrania dall'ambiente circostante e pensa a giocare. Si può perdere un po' di emotività e ci può anche essere un calo di concentrazione".

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO, LO SCENARIO IN CASO DI SOSPENSIONE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE