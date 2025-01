WOMEN | Fiorentina, una giocatrice salterà la sfida con la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio Women ospiterà la Fiorentina al Fersini, la sfida valevole per la sedicesima giornata di campionato è in programma sabato 25 gennaio alle 12:30. Gara che mette in palio punti importantissimi per entrambe a cui però le viola si presenteranno senza una centrocampista. Emma Severini sarà costretta a saltare un turno per squalifica e dunque, l'incontro con le biancocelesti. Sanzione inflitta dal giudice sportivo in seguito all'ammonizione rimediata nel match col Sassuolo. Era diffidata.

