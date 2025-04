WOMEN | Lazio - Napoli, dove seguire il match in tv e streaming

La vittoria con la Sampdoria è ormai archiviata, la Lazio Women ora punta il Napoli. Le biancocelesti dovranno affrontare le partenopee nella sfida di ritorno, valida per la settima giornata della poule salvezza. Le azzurre sono in lotta per la salvezza, le capitoline l’hanno già conquistata e adesso vogliono ottenere il primo posto nel mini girone. In palio ci sono punti preziosi per entrambe.

La partita è in programma venerdì 18, il calcio d’inizio alle 19:30 al Fersini, e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

