WOMEN | Lazio, quinta giornata di campionato: al Fersini arriva il Sassuolo

Quinta giornata di Serie A Femminile, la Lazio è pronta a ospitare il Sassuolo. Il calcio d’inizio al Fersini è alle 12:05. Gara importantissima per le biancocelesti che, dopo un buon inizio di stagione, stanno riscontrando le prime difficoltà. Due sconfitte consecutive, con Juventus e Milan, come i punti ottenuti finora che le vedono attualmente all’ottavo posto e terzultime in classifica. Le prestazioni non mancano, ma si finalizza sempre poco. Il tecnico chiede maggiore concentrazione e attenzione, lo ha ribadito alla vigilia intervenendo ai microfoni ufficiali del club: “Bisogna essere concentrate per 90’, cattive e determinate. Dobbiamo migliorare in lucidità in alcune situazioni e capire che la palla deve scottare di meno, finalizzare quello che si produce”.

“È importante entrare decise in campo, cercare di guadagnare quei tre punti che ancora ci sono mancati in queste prime giornate”, ha aggiunto Martina Zanoli a Lazio Style Channel. La sfida di domani sarà un’occasione da non lasciarsi sfuggire, le ragazze di Grassadonia si ritroveranno di fronte le neroverdi che non stanno attraversando un buon momento. In questi primi cinque turni hanno collezionato solo un punto e sono ultime in graduatoria. Sarà una sfida intensa a cui le padrone di casa arrivano anche con qualche assenza, Belloumou e Mancuso le infortunate.

La direzione della gara è stata affidata a Matteo Dini, coadiuvato dagli assistenti Francesco Macchi e Gennantonio Marone, Quarto Ufficiale Alessio Amadei.

