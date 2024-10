WOMEN | Lazio - Sassuolo, Grassadonia: "Abbiamo qualche problemino, ma..."

Il tecnico della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club alla vigilia del match col Sassuolo per fare il punto della situazione dopo queste prime giornate di campionato. Le sue parole: "Abbiamo analizzato la partita di Milano, abbiamo notato che potevamo farla nostra. Abbiamo commesso qualche piccola ingenuità eri farà crescere, la squadra come sempre si è allenata con grande piglio e intensità. Ci prepariamo per questa sfida di domenica“.

“Siamo all’inizio del campionato, è chiaro che adesso la classifica dice che abbiamo due punti quindi dobbiamo renderci conto che per quanto prodotto meritavamo qualcosa in più. Se non è arrivato è perché siamo stati manchevoli di qualcosa che deve farci arrivare a crescere, bisogna essere concentrate per 90’, cattive e determinate. È una squadra che produce tanto”.

“Abbiamo qualche problemino, tutte lavorano bene e al di là di chi ci sarà e chi non tutte saranno pronte per scendere in campo e fare una grande partita”.

“Da un punto di vista mentale è la solita Lazio, aggressiva e determinata. Dobbiamo migliorare in lucidità in alcune situazioni e capire che la palla deve scottare di meno, finalizzare quello che si produce. Renderci conto che ci calciano poco in porta, ma quelle poche volte ci fanno male. Migliorare su quello che sappiamo e essere più determinate e cattive in alcune situazioni. Non c’è niente da rimproverare a questa squadra. Dobbiamo migliorare da un punto di vista dell’attenzione. Tutti i posizionamenti sono giusti, nella comunicazione e nell’alzare spesso e volentieri la tensione. Ci sono avversarie di qualità e di valore”.

