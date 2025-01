WOMEN | Napoli, esonerato Mango dopo il ko con la Lazio: il comunicato

Salvatore Mango non è più l'allenatore del Napoli Femminile, lo ha annunciato la società attraverso una nota diramata tramite i canali ufficiali. La decisione del club di sollevare l'allenatore dall'incarico è stata presa dopo le pesantissime sconfitte contro Lazio Women (0-4), nell'ultima giornata di campionato, e Milan (6-0). Il bilancio è più che negativo: una vittoria, tre pareggi e undici sconfitte con sole 5 reti segnate e 30 subite. Al suo posto è subentrato David Sassarini. Di seguito il comunicato:

"Il Napoli Femminile annuncia il cambio di guida tecnica della squadra. Nel ringraziare mister Salvatore Mango per il lavoro svolto fin qui, per la passione e l’impegno profusi in campo, diamo il benvenuto a mister David Sassarini, che da oggi è il nuovo allenatore della squadra azzurra. Classe 1972, nato a La Spezia, Sassarini porta con sé una vasta esperienza maturata sia in Italia che a livello internazionale. Tra i suoi incarichi più significativi degli ultimi anni si annoverano la guida della Sampdoria Primavera, del Karagümrük in Turchia, e delle prime squadre di Vis Pesaro, Pistoiese, Venezia e Spal. Mister Sassarini arriva all’ombra del Vesuvio con grande entusiasmo: “Sono felice di avviare questo percorso: avremo tanto da lavorare, giorno per giorno, per migliorarci. Dobbiamo mettere in campo passione, coraggio e voglia di divertirci: ogni partita sarà importante per raggiungere il nostro obiettivo.” Al nuovo tecnico, un caloroso benvenuto nella famiglia del Napoli Femminile.”

