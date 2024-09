WOMEN | Sampdoria - Lazio, Grassadonia: "Mi aspetto una gara difficile, giocherà..."

Giornata di vigilia in casa Lazio, la Women affronterà domenica alle 12:30 la Sampdoria. Ai microfoni ufficiali del club, per presentare la sfida, è intervenuto il tecnico delle biancocelesti Gianluca Grassadonia. Le sue parole: "Con la Sampdoria mi aspetto una partita difficile, seconda di campionato, loro vengono da una sconfitta con l’Inter. Sarà la prima in casa che faranno e noi dobbiamo essere bravi a confermarci soprattutto da un punto di vista dell’atteggiamento, della mentalità, della determinazione che deve essere la base. Poi mettere in campo quello che stiamo facendo in questi giorni con intensità”.

“Mi porto dietro qualche dubbio e sarà così fino a sabato, devono farsi trovare pronte. Abbiamo ancora qualche ora di tempo per pensarci, abbiamo ancora qualche giocatrice che in campo ha avuto qualche problema. Scenderemo in campo con la migliore formazione”.

“Con grande umiltà diciamo che è uno scontro diretto, noi siamo una neo promossa e sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare. Sappiamo il percorso che vogliamo fare e assolutamente uno scontro diretto. Sarà poi il prosieguo del campionato a delineare quella che sarà poi la strada della Lazio. In questo momento è una partita delicata, contro una squadra che è da anni in categoria e che si è rinnovata. Viene da una sconfitta con l’Inter e vorrà rifarsi, daranno battaglia e noi dovremo essere bravi a rispondere e fare quello che sappiamo fare”.

“Orario? Siamo abituati a tutto, ci siamo allenati con temperature calde. Al di là dell’orario, del caldo o del freddo, la squadra deve rispondere”.

“Siamo sempre la Lazio e quindi abbiamo grandi aspettative, la società è presente ed è giusto che ci sia pressione. Chi gioca alla Lazio deve sentire la pressione, la deve saper modulare per crescere. Noi conosciamo quello che è il nostro percorso e lavoro, mi aspetto assolutamente una prestazione positiva a prescindere dal risultato".

