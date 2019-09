Zaccheroni: "La Lazio ha grande entusiasmo, si giocherà il quarto posto"

Tra le squadre che si contenderanno il quarto posto, c'è anche la Lazio. Il pensiero si è fatto largo nelle convinzioni degli addetti ai lavori che, dopo tanti anni, vedono la squadra di Inzaghi come una delle squadre favorite al raggiungimento dell'obiettivo Champions League. La pensa così anche Alberto Zaccheroni. L'ex allenatore biancoceleste è stato intercettato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "La Lazio è partita puntando sulla continuità, un fattore che ha in più rispetto alle altre. I biancocelesti hanno mantenuto lo stesso allenatore e praticamente anche lo stesso organico. Il campionato è partito con una buona dose di entusiasmo, poi però cresceranno anche le altre. La Lazio reciterà il ruolo che ha svolto fino a ieri. Se è da quarto posto? Le prime tre posizioni in linea di massima sono assegnate, ma l'ultima casella per la qualificazione in Champions se la possono giocare in tanti".

