Zenga amaro: "Io fermo da un anno e tutti parlano di Giampaolo e Di Francesco"

Non allena da più di un anno Walter Zenga, senza squadra dall'ultima esperienza sulla panchina del Cagliari. Il tecnico, in un'intervista rilasciata a Libero non ha nascosto la sua amarezza per non aver trovato ancora una squadra: "Sto male. Come faccio a stare bene quando vedo che il Verona prende Di Francesco, che Giampaolo è sulla bocca di tutti, che la Gazzetta nomina Stankovic come miglior italiano all’estero. Sto per prendere una decisione importante, faccio il mister da vent’anni, da uno sono fermo. Il Crotone mi ha contattato ma mi proponeva un contratto di soli tre mesi, io ero pronto ad affrontare anche la Serie B. Ho bisogno di capire se c’è ancora qualcuno che crede in me”.

