Zoe Cristofoli, la compagna di Theo Hernandez racconta la rapina: "Pistola alla testa, botte e calci..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Quanto accaduto a Roby Facchinetti ha smosso le reazioni di molti. Dal figlio Francesco a Zoe Cristofoli, compagna del calciatore del Milan Theo Hernandez, che solo qualche mese fa si è ritrovata nella stessa situazione. Malviventi entrati in casa armati mentre era con suo figlio (Theo Jr, di soli sei mesi), minacce. La modella ha quindi voluto raccontare, questa volta nel dettaglio, cosa è veramente accaduto quella notte con un lungo post su Instagram... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

