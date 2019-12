Zola: "La Lazio è una grande squadra, l'ha dimostrato a Riyad"

Di Gianfranco Zola a Cagliari porteranno sempre un buon ricordo. L'ex bomber dei rossoblu, tornato anche per una parentesi da allenatore, ha parlato con grande ammirazione della squadra di Maran alla Nuova Sardegna. Nel corso dell'intervista non sono mancati i riferimenti alla Lazio, la prima squadra a battere i sardi dopo 13 giornate di imbattibilità: "Il Cagliari è reduce da due sconfitte, è vero. Ma con la Lazio, che è una grande squadra come ha constatato persino la Juve a Riyad in Supercoppa, poteva anche vincere: al 92′ i rossoblu erano in vantaggio. La seconda contro l'Udinese invece è arrivata inaspettatamente. Ma Maran è un tecnico capace e solido e dispone di un ottimo organico per affrontare a testa alta e con maturità qualsiasi avversario.​​​​​​".

