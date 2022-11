ZONA MISTA - Lazio, Felipe Anderson: "Derby da vincere, daremo la vita. E sul vice-Immobile..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Felipe Anderson, conclusa la sfida del De Kuip contro il Feyenoord, è intervenuto in zona mista. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante della Lazio ai microfoni dei cronisti presenti: "Serata molto difficile, soprattutto per me. Ho sbagliao delle occasioni che avrebbero potuto cambiare la storia della partita. Dobbiamo reagire subito, abbiamo fatto un buon inizio di campionato. Le ultime partite stanno andando male ma non possiamo abbassare la testa, dobbiamo continuare a vincere. Elemento determinante? Stavamo bene, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto occasioni chiarissime per fare gol. Sapevamo sarebbe potuto accadere di tutto. Abbiamo reagito bene al gol subito, ci dispiace che non ci siamo trovati davanti alla porta. Lazio morbida? Loro pressavano alti, difficile palleggiare e conquistare territorio nel loro campo. Nei primi 45' abbiamo giocato meglio, ci siamo imposti, eravamo con l'approccio giusto. Sapevamo sarebbe stato difficile, come tutte le partite d'Europa League".

Derby? Non abbiamo molto tempo per pensare alle sconfitte, dobbiamo migliorare i punti in cui stiamo facendo male. Il derby è particolare, abbiamo bisogno dei tre punti ma dobbiamo dare la vita. Immobile? Abbiamo provato a vincere le partite, sapevamo che l'Europa fosse difficile. È stato il gruppo più complicato. È stata davvero una delusione, la squadra è triste, ma dobbiamo reagire subito. Vice Immobile? Mi piace, ho imparato tanto da Ciro. Spero di poter contribuire".

