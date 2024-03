Acerbi, Santacroce lo massacra: "Deve stare zitto! Non è intelligente"

TUTTOmercatoWEB.com

La frase rivolta da Francesco Acerbi a Juan Jesus e le successive smentite del difensore dell'Inter hanno scosso l'opinione pubblica che, per la stragrande maggioranza, si è schierata al fianco del centrale napoletano. Un'espressione razzista e che andrà punita severamente secondo l'ex giocatore Fabiano Santacroce, il quale si è schierato duramente contro l'ex Lazio ai microfoni di tvplay.it:

"Per me è una cosa fuori dal mondo quanto successo domenica sera. Io ho sempre considerato Acerbi come un bravo ragazzo, anche per le sofferenze che ha subito in passato, ma non lo reputo una persona intelligente: chi usa l’intelletto non può usare una frase del genere. Il gesto di Juan Jesus è stato da signore. Il suo comportamento, subito dopo la partita e anche nelle interviste, è stato esemplare. Io avrei reagito in maniera diversa. La cosa che mi indigna di più è sentire un uomo negare quanto ha detto. Piuttosto Acerbi dovrebbe stare zitto. La figuraccia l’ha già fatta, ma negare tutto quanto è ancora più grave: mi auguro che la giustizia gli dia la giusta batosta per far sì che non ricapiti più. Dire una cosa del genere non è un insulto normale".