Astori, venerdì a Betlemme verrà inaugurato un campo a suo nome

Sarà il campo della pace. Una struttura, situata a Betlemme (Palestina), nella quale potranno giocare bambini di qualsiasi nazionalità e religione. E porterà il nome di Davide Astori. La lodevole iniziativa è stata promossa e finanziata da Cagliari e Fiorentina, che hanno voluto porre il nome del loro ex giocatore al fianco di Assist For Peace: un'associazione internazionale che opera per rendere possibile l'integrazione tra Israele e Palestina. Il campo sarà da calcio a 5 in erba sintetica, e verrà inaugurato questo venerdì. Le due società - insieme probabilmente anche ai genitori di Davide - saranno presenti sul posto con una delegazione ciascuna, Antognoni (club manager) Chiesa e altri giocatori per la Fiorentina, Barella e il presidente Giulini per il Cagliari. D'ora in poi il nome Astori sarà anche simbolo di pace.

