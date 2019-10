Aubameyang, scontro con il CEO del Borussia Dortmund: "Pagliaccio!"

Nervi tesi tra ex. Succede, nelle relazioni amorose come nel calcio, e proprio dal mondo del pallone arriva l'ultimo dissidio tra vecchi compagni. Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang e il Borussia Dortmund. “C'eravamo tanto amati”, vuole il detto, e il botta e risposta tra l'attaccante cresciuto in Italia e il CEO dei tedeschi ne è una velenosa conferma. Tutto parte nella giornata di mercoledì. Tra le squadre che scenderanno in campo per la seconda giornata di Champions League c'è anche il BVB, impegnato sul campo dello Slavia Praga. E nel prepartita dell'incontro rimbalzano sui media internazionali queste parole di Hans-Joachim Watzke, CEO del club, in risposta a una domanda sul rendimento di Aubameyang all'Arsenal: "Pierre sta facendo ottime cose ai Gunners, ed è certamente contento per il suo conto in banca. Poi però gli dispiacerà guardare la Champions in televisione il martedì e il mercoledì sera”, conclude Watzke facendo riferimento al fatto che l'Arsenal giochi nella seconda competizione europea per club. Alla provocazione è seguita una reazione dello stesso Aubameyang, che ha affidato la sua risposta ai social: "Meglio per te che non esca mai fuori il motivo per il quale ho lasciato il Borussia Dortmund. Signor Watzke sei un pagliaccio” - scrive il gabonese, che non ha finito qui - “Ricordo quella volta in cui hai detto che non avresti mai venduto Dembélé, poi quando hai visto più di 100 milioni sei stato il primo a prendere i soldi. Non parlare di denaro, per piacere. E lasciami in pace". Quando si dice “restare in buoni rapporti”.

