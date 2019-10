Brescia - Inter, gestaccio di Balotelli ai tifosi nerazzurri: rischia una squalifica - FT

Avevano fatto scalpore (nell'accezione negativa del termine) i cori insultanti dei tifosi dell'Inter nei confronti di Mario Balotelli, ex attaccante nerazzurro ora in forza al Brescia. Nella sfida del Rigamonti di ieri sera, tra un'offesa e l'altra proveniente dagli spalti e un po' di nervosismo che si andava formando in campo, il numero 45 ha deciso di rispondere a modo suo ai propri vecchi sostenitori. Non tramite l'uso dei piedi confezionando una giocata, un gol o un assist, come è anche lapalissiano intendere dal tabellino, ma grazie all'aiuto di un particolare dito della mano. Il sito fcinter1908.it ha infatti diffuso il gestaccio che Balotelli ha rivolto al pubblico ospite ieri sera, a fondo pagina la foto (solo la prospettiva fa sembrare che il gesto sia rivolto a Skriniar ndr). Ora l'ex Milan, tra le altre, potrebbe rischiare una squalifica. A questo punto probabile, vista anche la decisione presa dal giudice sportivo solo due giorni fa in merito al gesto di Vavro in Fiorentina - Lazio.

Brescia-Inter, Balotelli tra proteste e nervosismo: gestaccio ai tifosi nerazzurri - https://t.co/pl0xyACgao pic.twitter.com/0qNrWHYVzG — Fcinter1908 (@fcin1908it) October 30, 2019

LAZIO - TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO - TORINO, I CONVOCATI DI INZAGHI

TORNA ALLA HOMEPAGE