Brescia - Inter, Balotelli sommerso di insulti dal tifo nerazzurro: “Se saltelli...”

Il rapporto tra Balotelli e l'Inter si era incrinato ancor prima di spezzarsi. Celebre il suo lancio a terra della maglia nerazzurra dopo la semifinale di Champions League contro il Barcellona, preludio del Triplete e del suo addio direzione Manchester. Poi il ritorno in Italia, nel Milan rivale di sempre e squadra del cuore di Mario (parole sue). L'astio sportivo tra i tifosi della Beneamata e l'attuale numero 45 del Brescia dunque ci può stare, fa parte delle dinamiche di un calcio per certi versi “romantico”. Molto meno romantico e oltre il limite dello sfotto è il “Se saltelli muore Balotelli” cantato più riprese dai sostenitori nerazzurri durante la sfida del Rigamonti di ieri sera. A contorno non sono mancati altri insulti (la rassegna stampa di Radiosei riporta i vari e sempreverdi “Uomo di m...”, “Pezzo di m...” e “Bastardo figlio di p...”), altrettanto gravi ma meno inquietanti rispetto a un augurio di morte. Se questo era il buongiorno, al ritorno in quel di San Siro sarà difficile pensare che i suoi ex tifosi gli riserveranno una calorosa accoglienza.

LAZIO, IL DS TARE CANDIDATO AL BEST SPORTING DIRECTOR

LAZIO - TORINO, L'ESCLUSIVA DI LLSN CON FERRANTE

TORNA ALLA HOMEPAGE