Cagliari, svelata la maglia del centenario realizzata da Macron - FOTO

Il giorno in cui la Lazio svela la maglia per i 120 anni di storia, anche un'altra squadra in Serie A "si rifà" il look. È il Cagliari, che quest'oggi giocherà contro il Milan con indosso la maglia del centenario. A realizzare il completo è lo sponsor tecnico Macron (lo stesso della Lazio) che, attraverso l'estro dello stilista Antonio Marras, ha disegnato anche uno speciale logo. Ecco di seguito le immagini della maglia del centenario del Cagliari:

