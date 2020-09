Calciomercato, centrocampo di famiglia per lo Spezia: con Bertolacci ecco Murgia?

CALCIOMERCATO - Un centrocampo di famiglia per la neo promossa Spezia che si presenterà in Serie A con parecchie novità. Il club ligure, infatti, vuole rimpinguare il centrocampo e in questi giorni è all'opera per chiudere alcune operazioni. La prima è quella relativa ad Andrea Bertolacci che si è svincolato dalla Sampdoria. L'ex doriano porterebbe esperienza e qualità alla linea mediana che, però, avrebbe bisogno anche di grinta e piedi educati. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Secolo XIX, il profilo scelto sarebbe quello di Alessandro Murgia. L'ex Lazio è appena retrocesso con la SPAL e vorrebbe rimanere in Serie A. il giocatore potrebbe accettare la corte del club di Italiano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Murgia potrebbe così giocare per la prima volta in carriera nella stessa squadra del cognato. Andrea Bertolacci, infatti, è il marito della sorella Nicole e potrebbe ricostruire con l'eroe della Supercoppa Italiana del 2017 un centrocampo famigliare nel vero senso della parola.

