Coronavirus / Trump agli scienziati: "Curiamo il Covid con iniezioni di disinfettanti"

"Vedo che il disinfettante lo fa sparire in un minuto. Un minuto! C'è un modo in cui possiamo fare qualcosa, tramite un'iniezione all'interno del corpo? Sarebbe interessante verificarlo". A parlare così è Donald Trump che ha chiesto agli scienziati americani di provare anche questa soluzione per sconfiggere il coronavirus. Il Covid-19 continua a diffondersi negli Stati Uniti e i numeri sono gravissimi con quasi 50 mila vittime. Il presidente statunitense ha poi parlato dei nuovi test che hanno dimostrato che il virus sarebbe sensibile ai raggi ultravioletti o al calore. Trump ha detto agli americani di mettersi al sole durante una giornata calda: "Supponiamo di colpire il corpo con una luce enorme, che sia ultravioletta o solo una luce molto potente, non credo che questo sia stato mai sperimentato". Queste le parole del tycoon a William Bryan, responsabile della direzione scienza e tecnologia al Dipartimento di sicurezza nazionale. Dichiarazioni che hanno procurato allarme nel paese perché c'è il rischio che alcune persone potrebbero curarsi con il fai da te rischiando di peggiorare le loro condizioni di salute.