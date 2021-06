De Paul-Atletico, Marino torna sui suoi passi: "L'affare è in dirittura d'arrivo"

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - Il dirigente dell'Udinese torna sui suoi passi. In una nuova intervista ai microfoni di 'Tutti Convocati', Marino è tornato sulla trattativa tra de Paul e l'Atletico Madrid: "L'affare non è ancora concluso ma in dirittura d'arrivo, al momento parliamo ancora di un grande giocatore dell'Udinese. E' giusto che a 27 anni voglia andar via e quando accadrà ci faremo trovare pronti per sostituirlo".

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, parla di frenata nella trattativa con l’Atletico Madrid per il trasferimento di Rodrigo de Paul. Il centrocampista argentino è tra gli obiettivi del club campione di Spagna che ha presentato un’offerta di 35 milioni più bonus. C’è un'intesa tra i Colchoneros e il giocatore che prevede un ingaggio da 3.5 milioni di euro netti a stagione, ma manca quello tra i club. Le parti sono vicini, ma non c’è ancora l’accordo con l’Udinese. Marino, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato: "Le trattative ci sono e quella con l'Atletico Madrid è una delle più avanzate, ma le distanze sono ancora notevoli. Restano in ballo altri club, sono tante le società che lo vogliono. La trattativa non è ancora decollata".