Felicissima Sera, da Pannofino a Totti: gli ospiti della seconda puntata

Dopo l'ottimo esordio, cresce l'attesa per Felicissima Sera il programma in prima serata di Pio e Amedeo in onda ogni venerdì sera in prima serata su Canale Cinque. Per la prima erano arrivati gli in bocca al lupo di Ciro Immobile e Beppe Signori, ma anche la seconda puntata si preannuncia ricca di emozioni. A giudicare dagli ospiti presenti non mancheranno le sorprese. Ci sarà ancora Francesco Pannofino, già presente venerdì scorso, mentre c'è grande attesa per Francesco Totti.

