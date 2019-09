FIFA furiosa con Cristiano Ronaldo: e il portoghese ricambia...

A Milano è andata in scena la premiazione del The Best Football Awards 2019, che ha visto Messi trionfare. Scoppia, però, il caso Cristiano Ronaldo: il portoghese, secondo quanto riportato da Tuttosport, non si sarebbe presentato perchè incredulo della vittoria dell'argentino. Il campione del Barcellona, nella scorsa stagione, ha collezionato zero titoli e rimediato anche una squalifica con la Nazionale. Queste le motivazioni alla base della collera del portoghese. La Fifa ovviamente ricambia il sentimento: non ha mandato giù l'assenza di CR7. Il presidente Infantino, ieri, lo ha chiamato comunque sul palco per la top11. Entrambe le parti rimangono, al momento, fortemente amareggiate.

