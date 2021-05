Internazionali di Roma, Paire litiga con l'arbitro e fotografa "il punto incriminato" - FOTO

INTERNAZIONALI ROMA - Se nel calcio ieri abbiamo visto la reazione del Benevento ai danni di Mazzoleni e della Var, nel tennis arriva da Roma il primo caso curioso degli Internazionali. Stefano Travaglia ha portato a casa la prima vittoria azzurra al Foro Italico battendo per due set a zero Benoit Paire. Il francese si è reso protagonista di una continua protesta contro il giudice di sedia. Colpa di una chiamata giudicata da lui sbagliata, nonostante il segno e il replay televisivo diano torto al giocatore, che lo ha portato a una lunghissima protesta verbale e non solo.

