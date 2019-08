Iran: Stramaccioni bloccato a Teheran, ma la società smentisce

Continuano le disavventure di Stramaccioni in Iran. Secondo quanto riportato da repubblica.it stamattina al tecnico dell'Esteghlal, squadra di Teheran, sarebbe stata impedita la partenza per l'Italia. All'aeroporto la polizia iraniana avrebbe contestato al tecnico e ai suoi tre collaboratori un visto turistico scaduto, una vera e propria stranezza per il tecnico che lavora in Iran da 80 giorni e ha un permesso di lavoro. Questa vicenda arriva dopo giorni di contrasto con la società, molto considerata dalle autorità pubbliche. La squadra con una nota sul sito ufficiale ha smentito la ricostruzione dichiarando che il mister Andrea Stramaccioni non solo non si sarebbe recato in aeroporto dopo la partita pareggiata con il Foolad, ma non avrebbe nemmeno richiesto alcuni giorni di permesso alla sua nuova squadra iraniana. Secondo l'Esteghlal dopo due giorni di stop domani Stramaccioni riprenderà gli allenamenti.

