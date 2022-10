Lazio | L'ex Salas porta il Padel in Cile: Open Tour, iscrizioni aperte

© foto di Salas\Instagram

Ha lasciato un ricordo indelebile nella Lazio. Dal calcio si è ritirato a 34 anni ma "El Matador", Marcelo Salas, non ha mai abbandonato il mondo dello sport. Da dirigente del Deportivo Temuco, ma anche scavallando in altri movimenti che possano donar visibilità al suo Cile. Un rapporto, quello di Salas con il suo paese, che lo ha portato a investire in diverse attività. L'ultima è il Padel, una disciplina che, in questo momento, vice anche di un trend modaiolo importante a livello mondiale. Salas, attraverso la sua società, la sua M11 Produciones, si occuperà della seconda edizione dell'Open Tour Pádel M11, con l'idea di attrarre atleti anche dall'estero.

IL TORNEO - Si svolgerà il tutto con 3 categorie maschili (III,IV,V), 2 femminili (B e C), e 1 mista (B). Salas ha creato un portale volto alle iscrizioni, attualmente aperte, all'indirizzo padelmanager.com.