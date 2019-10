MotoGp, Marquez campione del mondo: lo spagnolo infrange ogni record

Non gode della simpatia di troppi tifosi italiani, Marc Marquez, ma quello che lo spagnolo riesce a fare con la sua Honda HRC è oggettivo e sotto gli occhi di tutti. Con la vittoria in Thailandia raggiunta poco fa, il 26enne si è laureato per l'ottava volta campione del mondo (la sesta in MotoGp). Uno score da alieno che gli permette di battere il record di Agostini come pilota più giovane a vincere 6 mondiali in classe regina (l'italiano ci era riuscito a 29 anni), e di essere anche in assoluto il più giovane a conquistare 8 titoli iridati. Ora in top class è dietro solo a Rossi (detentore di 7 mondiali) e allo stesso Agostini (8) ma, con una carriera così lunga davanti, al momento sembra impensabile credere che Marquez non riuscirà a infrangere qualsiasi record. Semplicemente inarrestabile.

