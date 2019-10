Serie A, 90 anni fa la prima storica giornata: e si giocava Lazio - Bologna...

È una coincidenza curiosa quella che oggi, 6 ottobre 2019, mette di fronte Lazio e Bologna a 90 anni di distanza. Bisogna fare un salto temporale lungo di quasi un secolo, infatti, per tornare alla prima giornata di sempre della Serie A come la conosciamo oggi. Era il 6 ottobre 1929: l'Italia viveva nel fascismo già da 7 anni, il mondo era ignaro che di lì a 23 giorni il crollo della borsa di Wall Street avrebbe portato a una crisi senza precedenti e il calcio italiano si apprestava a disputare il primo storico turno del campionato a girone unico. Una rivoluzione vera e propria per il football tricolore che si apprestava a entrare nella modernità. A quella Serie A partecipava anche la società biancoceleste (che di lì a poco avrebbe compiuto 30 anni di storia) con la quale il calendario, però, non era stato benevolo. La prima partita, infatti, vedeva la Lazio scontrarsi con il Bologna campione d'Italia. Si gioca in casa, allo stadio Rondinella, con il più classico dei calci d'inizio previsto alle ore 15. È un dovere ricordare l'11 titolare: Sclavi, Tognotti, Bottacini, Pardini, Furlani, Caimmi, Ziroli, Spivach, Pastore, Rier, Okely III. All. Piselli. I rossoblu “Iniziano brillantemente” - riporta La Stampa dell'epoca - “Ma poi vanno affievolendosi”. Quindi “Gli azzurri” - non era ancora in uso il termine biancocelesti - “Assalgono gli avversari con un impeto che fa andare in visibilio il pubblico (c'erano 10.000 spettatori ndr)”. E così facendo sbloccano la partita al 15' grazie alla rete di Spivach. Il match terminerà con un clamoroso 3-0 grazie al contributo di Rier al 56' e Pastore all'84'. Non il migliore degli inizi per il grande Bologna, che chiuderà la stagione con un deludente settimo posto. Quindicesima (su 18) la Lazio, salva a fine campionato. A distanza di 90 anni esatti eccole di nuovo una contro l'altra, ne è passata di storia da quel 6 ottobre 1929: quest'oggi si scrive un nuovo capitolo, l'ennesimo, di quel campionato di Serie A 'vecchio' ormai 9 decenni.

Si ringrazia la redazione di LazioWiki.