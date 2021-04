Pisa, i tifosi trovano gadget degli "nemici" dell'Empoli nell'uovo di Pasqua della società

La rivalità tra Pisa e Empoli non è certo una novità ma quanto accaduto ai tifosi con le uova di Pasqua della società del patron Knaster li ha lasciati di sasso. In molti infatti hanno trovato all'interno dell'uovo di cioccolata gadget ufficiali dell'Empoli. Come riportato da La Nazione si tratterebbe di un errore della Masoni Pietro srl di Colle Val D'Elsa ovvero la società che produce le uova di cioccolata per entrambe le società. Per fortuna lo sbaglio è stato commesso solo su un lotto di regali per cui la maggior parte dei tifosi ha trovato il regalo giusto e non quello degli acerrimi nemici.

