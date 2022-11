Premier League, l'Arsenal nomina il primo direttore sportivo della sua storia

Fonte: Fabrizio Parascani

L'Arsenal ha nominato Edu Gaspar come nuovo direttore sportivo, il primo in assoluto nella storia del club. Il dirigente, già presente nell'organigramma societario, è stato promosso. Come si legge nel comunicato: “La promozione di Edu lo vede assumersi la responsabilità generale di tutte le attività della nostra Academy, oltre alle sue attuali responsabilità nel calcio maschile e femminile”.

Anche l'amministratore delegato della società inglese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo lieti che Edu stia restituendo il suo futuro al club che ama così chiaramente, dopo aver dato un contributo così positivo e critico ai nostri progressi nel suo tempo con noi finora. La promozione di Edu formalizza la sua già crescente crescente influenza sulle operazioni dell'Academy e noi vediamo che inizia a lavorare per rafforzare ulteriormente l'integrazione tra la nostra prima squadra maschile e l'Academy”. Gaspar era ritornato all'Arsenal nel 2019, dopo essere stato membro delle federazione brasiliana di calcio, come direttore tecnico. Il neo direttore sportivo ha dichiarato: "Sono lieto di avere questo ruolo, come si legge nel comunicato ufficiale- che vedo come un'evoluzione e un consolidamento del modo in cui ho lavorato. Stiamo facendo buoni progressi in tutte le aree del nostro maschile, femminile e accademia e siamo tutti entusiasti di ciò che può essere raggiunto. Non vedo l'ora di costruire sul duro lavoro di così tante persone e aiutare tutti noi a crescere insieme e ad avere più successo, e sono grato per la fiducia che il club ha riposto in me. Andiamo avanti insieme”.

