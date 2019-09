Premier, Man City senza pietà: 8-0 al Watford. E pensare che in FA Cup...

Come in un Lazio - Fiorentina 8-2 di zemaniana memoria, il Manchester City quest'oggi ha deciso di demolire il Watford. Sono appena scoccati i diciotto minuti sul cronometro quando Otamendi insacca la sfera alle spalle di Foster: è il gol del 5-0. Imbarazzante la prestazione degli uomini di Quique Sanchez Flores, che a fine partita raccoglieranno la palla da in fondo al sacco per altre 3 volte. E pensare che il risultato dell'ultima finale di FA Cup, disputatasi proprio tra City e Watford, sembrava destinato ad essere il punto più basso, in termini di umiliazione, raggiunto dal club di Pozzo. Ma se quel 6-0 (sì, 6-0) potrebbe anche aver ricevuto il perdono della tifoseria - in fin dei conti arrivava al termine di una cavalcata memorabile nella coppa nazionale più importante d'Europa -, è più difficile che l'8-0 odierno possa ricevere lo stesso grado di indulgenza. Ecco perché è stato lo stesso tecnico degli Hornets a pubblicare un messaggio di scuse su Twitter: “Chiediamo scusa a tutti i tifosi. Le responsabilità sono collettive. Siamo un gruppo, un branco, e uno dei punti di forza del gruppo è essere forti insieme". Chissà se avendone la possibilità anche il mister di quella Fiorentina, Claudio Ranieri, avrebbe applicato lo stesso metodo social di Sanchez Flores.

