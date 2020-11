Psg, disavventura in ascensore per alcuni giocatori prima del match contro il Lipsia: il fatto

Una giornata sicuramente da non ricordare quella di ieri sera per il Psg. La squadra francese infatti ha perso nel match di Champions contro il Lipsia ma prima della gara alcuni giocatori hanno subito anche una particolare disavventura. Come riportato dall'Ansa infatti una decina di calciatori sono rimasti bloccati nell'ascensore dell'hotel in cui risiedeva la squadra a Lipsia. Kimpembe, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Fadiga, Diallo, Gueye, Moise Kean, Dagba e Atil hanno dovuto attendere quasi un'ora prima che i vigili del fuoco riuscissero a salvarli. E' stato Kurzawa a rivelare i nomi dei compagni coinvolti tramite una storia Instagram in cui non sono mancate le risate.

