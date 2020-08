Ronaldinho, finiti i guai con la giustizia: rilasciato dopo l'arresto di 5 mesi fa

Ronaldinho è di nuovo libero. Come riporta Sky infatti, il brasiliano è stato rilasciato dopo l'arresto dello scorso 6 marzo ad Asuncion. L'ex asso del Barcellona era stato pizzicato in Paraguay in possesso di documenti falsi insieme al fratello e dal 7 aprile entrambi erano agli arresti domiciliari in un hotel di lusso. Ha fatto discutere infatti la loro detenzione, condita anche da presunti party organizzati con ragazze nell'albergo in questione. L’udienza, durata tre ore e trasmessa in diretta televisiva, ha decretato il pagamento di una multa di 90mila dollari e la rimessa in libertà dei due fratelli che torneranno presto in Brasile.

Auronzo, alcune amichevoli a rischio per la Lazio: ecco perché

Calciomercato Lazio, Inzaghi punta tutto su Lukaku: le novità

TORNA ALLA HOME PAGE