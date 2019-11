Russia - Belgio, Boyata per 45’ con la maglia di Batshuayi

Ieri sera si è giocata la partita tra Russia e Belgio, valida per le qualificazioni a Euro 2020. Il match è terminato 4-1 per i ‘Diavoli Rossi’, ma nel corso dei 90’ un curioso episodio è stato notato dagli spettatori. Dedryck Boyata, riporta Sky Sport, ha giocato un intero tempo della partita con la maglia del compagno Batshuayi. Il difensore dell’Herta Berlino è sceso in campo con la sua numero 4 sulle spalle. Dopo l’intervallo, però, quando è tornato sul rettangolo da gioco per gli altri 45’ della partita, la casacca indossata portava nome e numero (il 23) del compagno, attaccante del Chelsea. Nessuno si è accorto dell’errore, e la divisa non è stata cambiata nel corso della ripresa.

