Sampdoria, Ferrero lascia dopo 5 anni: Vialli sarà il nuovo presidente

Un cambio della guardia per certi versi atteso e annunciato da tempo, nonostante le smentite del diretto interessato. Massimo Ferrero è a un passo dall'addio alla Sampdoria, al suo posto è pronto a subentrare - tramite la propria società (CalcioInvest LCC) - Gianluca Vialli. L'ex juventino, con un passato glorioso anche in blucerchiato, verserà 85 milioni di euro nelle casse dell'imprenditore romano, facendosi carico inoltre di 30 milioni di debiti. Per sbloccare l'operazione è stato decisivo l'intervento di un altro ex patron della Samp, Edoardo Garrone, che ha aiutato Vialli contribuendo all'acquisizione finale con ben 10 milioni versati di tasca propria. Il rapporto tra Garrone e Ferrero, a cui proprio l'ex patron aveva regalato la Sampdoria nel 2014, si è incrinato negli ultimi mesi, portando l'attuale presidente della ERG e del Sole 24 Ore (rimasto comunque una figura influente all'interno del mondo blucerchiato) a spingere per l'addio del produttore cinematografico. Il closing è atteso tra circa un mese. Giusto il tempo di sistemare le pratiche burocratiche, poi sarà ufficiale: Gianluca Vialli, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà il nuovo presidente della Sampdoria.

