Terremoto in Albania, Genti Tare: "A Durazzo situazione critica, qui troppi terremoti"

L’Albania sotto shock per il terremoto. Ai microfoni di Radiosei, il fratello del ds della Lazio Igli Tare, Genti, ha parlato in questi momenti drammatici per tutto il Paese: “Situazione per ora calma, la grande paura della scossa è passata. Ora ci sono le fasi di recupero. Ho lavorato a Durazzo, la situazione è critica nel castello, sono cadute le mura di un monumento storico che ha tantissimi secoli. Viviamo tanti terremoti, uno ogni due mesi. Quello di assestamento è stato da 5.5, una cosa incredibile. Già oggi il nostro presidente del Consiglio sta attivando degli aiuti, poi Italia, Kosovo, Grecia si attiveranno di sicuro. Anche l’Europa ci aiuterà”. Sugli edifici: “Alcuni hanno retto, anche quelli più vecchi. Pensavo molto peggio visto la scossa".

