Torino, sei calciatori Primavera positivi al Covid: squadra in isolamento

Continuano ad aumentare i positivi anche nel mondo del calcio e in Serie A. In casa Torino sono ben sei i calciatori risultati positivi al coronavirus, tutti appartenenti alla Primavera che per ora ha sospeso tutte le attività. Questo il comunicato della società granata: "Il Torino FC comunica che nell’ambito dei controlli preventivi 6 tesserati della formazione Primavera sono risultati positivi al Covid-19. I ragazzi, asintomatici, sono stati messi in isolamento. Il Torino FC rende noto che al momento le attività della squadra Primavera sono state sospese: tutti i componenti del gruppo squadra sono in isolamento fiduciario e saranno sottoposti a nuovi test".

