Tottenham, brutto infortunio al braccio per Lloris: rischia un lungo stop

Altra disfatta del Tottenham in casa del Brighton & Hove Albion. Dopo il 7-2 casalingo beccato dal Bayern Monaco oggi gli Spurs hanno perso 3-0 a Brighton. Oltre al danno anche la beffa per Pochettino che ha perso per infortunio Hugo Lloris: nel corso dell'azione che ha portato all'1-0 il portiere è caduto all'indietro dentro la porta con il braccio sinistro che ha compiuto un movimento innaturale. Il francese è rimasto a terra diversi minuti per poi uscire in barella fuori dal campo con la maschera d'ossigeno. Si teme la rottura e di conseguenza un lunghissimo stop.

