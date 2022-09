Il calcio è la passione di tuo figlio? Scegli un posto sano per coltivarla Ledesma ti aspetta: ISCRIVITI SUBITO! Ledesma Academy

TUTTOmercatoWEB.com

Correre su un campo di calcio. Inseguire il sogno di indossare la maglia del proprio campione. Crescere e diventare uomini. Divertirsi con i propri coetanei e respirare l’essenza pura di questo sport. Attimi, flash, istanti, che nella Ledesma Academy si ripetono per permettere ai propri giovani di condividere i desideri. “La nostra è una scuola calcio regolarmente affiliata alla FIGC e alla Lega Nazionale Dilettanti della Regione Lazio. Abbiamo voluto creare un’oasi per i bambini che hanno deciso di aderire al nostro progetto. - spiega Marta Ledesma - La nostra Academy è un luogo in cui, chi ha la passione del calcio, trova il suo ambiente ideale. Il nostro è un cammino che fa riscoprire ai bambini e agli adolescenti cosa significa fare un sacrificio, lavorare di squadra e aiutare il compagno che rimane indietro”.

Calcio come sport, ma anche come scuola di vita, dove non può mancare l’attenzione verso il prossimo. La Ledesma Academy è impegnata nel sociale. “Allestiremo una squadra anche per bambini disabili, grazie alla partnership con Integra Sport Onlus”.

La Ledesma Academy è una Scuola Calcio Élite FIGC. Al suo interno annovera:

- Staff di istruttori qualificati

- team preparatori dei portieri di “Im-parando Academy

- team di preparatori atletici qualificati

- Dietista a disposizione degli atleti

- Fisioterapisti

- Psicologa

- Mental coach

- Calcio inclusivo per bambini diversamente abili.

POLO DI CALCIO INCLUSIVO

Grazie alla collaborazione sportiva con la onlus Integra Sport 2013 della dottoressa Enrica Nisi è nato un progetto che promuove lo sport per bambini e ragazzi con disabilità. Si lavora nell’ottica dell’inclusione, della cooperazione in campo, della cura del gesto atletico, senza mai perder di vista la serenità e la crescita degli atleti.

IL NOSTRO METODO

L’esperienza di Cristian Ledesma, che nella vita ha saputo uscire dalla polvere, solo seguendo la forza della propria passione, rappresenta l’esempio ispiratore del progetto. Nell’Academy le attività di scuola calcio di base ed agonistica, fino alla Juniores, hanno come obiettivo prioritario l’educazione allo sport.

Il calcio viene coltivato con sana competitività e agonismo. Il tutto condito da fair play, rispetto dell’avversario e cultura del lavoro in campo. Insomma così come ama dire Cristian Ledesma “divertendosi con serietà”.

STAGE E SCAMBI CULTURALI

La Ledesma Academy è una realtà giovane, che fa di ciò un punto di forza. Si tratta di giovani che sono attenti ai giovani. “Ci piace rafforzare i contatti con le realtà simili a noi che con noi condividono le stesse passioni e i principi sani dello sport. Ci piace VIAGGIARE! - Spiega Marta – abbiamo instaurato gemellaggi con diversi club nel Nord Italia e in Europa (Danimarca e Finlandia) e durante l’anno organizziamo stage sportivi e culturali”.

Insomma la stagione calcistica è aperta e Cristian Ledesma è pronto ad accogliere tutti i ragazzi desiderosi di fare calcio.

Juniores Under19

Under18

Under17

Under16

Under15

Under14

Esordienti 2010

Esordienti 2011

Pulcini 2012

Pulcini 2013

Primi Calci 2014

Primi Calci 2015

Piccoli Amici 2016/17

Calcio Femminile ‼️open day 12, 13 e 16 settembre‼️





