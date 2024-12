OFFERTE SU FELPE E TSHIRT, IL LAZIO FAN SHOP VI ASPETTA

WEBTV LOTITO CRIPTICO: "OBIETTIVI? L'AQUILA VOLA IN ALTO". POI LA RISPOSTA SUL MERCATO - VIDEO A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | NON SOLO L'INTER: SU GILA C'È ANCHE UN'ALTRA BIG DI A Tutti vogliono Mario Gila. A suon di grandi e continue prestazioni con la maglia della Lazio, il centrale ha attirato l'interesse di diverse big italiane ed europee. A partire dal Real Madrid, in cui è cresciuto, fino ad arrivare all'Inter, come riportato... Tutti vogliono Mario Gila. A suon di grandi e continue prestazioni con la maglia della Lazio, il centrale ha attirato l'interesse di diverse big italiane ed europee. A partire dal Real Madrid, in cui è cresciuto, fino ad arrivare all'Inter, come riportato...