Allenatore Lazio | Sarri ha firmato: si aspetta l'invio della pec, poi l'annuncio

Adesso sì, Maurizio Sarri ha firmato! O meglio, ha controfirmato. Dopo aver ricevuto la documentazione completa della Lazio (compresi i dettagli sullo staff), l'ex Juve e Chelsea ha letto l'intero contratto insieme ai suoi agenti (cena a Milano intorno alle 21) e messo nero su bianco il suo sì nella notte. Il club biancoceleste ha il suo nuovo allenatore, manca solo l'annuncio ufficiale. Arriverà nella giornata di oggi, dopo che la pec sarà inviata dall'entourage dell'allenatore alla società di Formello. Cosa che potrebbe accadere nella nottata o al massimo in mattinata. È quindi il 9 giugno il Sarri-day, aspettando l'approdo nella Capitale del Comandante. Sarà ancora nel capoluogo lombardo per motivi personali, ha un appuntamento preso da tempo per oggi. Tutti i dettagli sono stati definiti nei giorni scorsi, anche gli ultimi intoppi sono stati superati nei colloqui di ieri sera.

Pubblicato 09/06/21 ore 01:10

