Calciomercato Lazio | Accelerata per Dia: la formula e le cifre

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO 20.18 - La Lazio ha concretizzato il proprio interesse per Boulaye Dia. Nel mirino della dirigenza biancoceleste da molto tempo, è stato individuato nelle scorse ore come potenziale rinforzo per il reparto offensivo di Baroni, un'opzione per aumentare il ventaglio di attaccanti, favorendo anche un probabile spostamento di Noslin sulla fascia. In questo senso, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, la Lazio ha formalizzato un'offerta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Sul calciatore c'è la concorrenza anche di molti club inglesi, ma da Formello vogliono provare a chiudere.

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio accelera per Boulaye Dia. La società biancoceleste ha scelto il suo attaccante, individuando - come vi avevamo anticipato qualche giorno fa - nella punta della Salernitana il profilo ideale per rinforzare un attacco rimasto orfano di Ciro Immobile. In queste ore da Formello avrebbero intensificato i contatti con i contatti con il club granata, l'obiettivo sarebbe quello di chiudere già a breve, così da regalare a Baroni un nuovo centravanti a pochi giorni dall'inizio del campionato, fissato il 18 agosto contro il Venezia. Un'accelerata improvvisa quella della Lazio che, mettendo da parte i problemi relativi alla lista, in questo momento sta dando priorità alle operazioni in entrata.

Pubblicato il 9/08 alle 20.20