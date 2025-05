Calciomercato | Lazio - Baroni, quotazioni in calo: incontro decisivo e ultime

Fonte: Simone Locusta/Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Sono ore calde in casa Lazio. Il campionato si è concluso con una sconfitta casalinga contro il Lecce. L'ennesimo passo falso davanti al proprio pubblico è costato carissimo. I salentini si sono salvati e manterranno la categoria; mentre i biancocelesti sono stati scavalcati dalla Fiorentina: dopo otto anni consecutivi in Europa, la Lazio non parteciperà ad alcuna competizione europea. Una doccia fredda per società e ambiente che impone delle riflessioni.

Il futuro di Baroni è in bilico, le quotazioni che vedono l'ex Verona sulla panchina biancoceleste anche il prossimo anno sono in netto calo, ma nulla è ancora deciso. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l'incontro decisivo con Lotito e Fabiani dovrebbe avvenire mercoledì 28 maggio, dopodomani. Al momento non c'è certezza su quale sarà l'epilogo, ma durante l'incontro verrà presa una decisione in merito al futuro di Baroni e di conseguenza anche su quello della Lazio. Se il sesto posto e l'eventuale Conference League sembravano confermare l'ex Verona, l'epilogo negativo potrebbe cambiare tutto con Baroni che sembra allontanarsi dalla guida della Lazio. Sono ore decisive per studiare e decidere il futuro delle aquile.

