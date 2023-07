Calciomercato Lazio | Castellanos, nessun contrattempo: i tempi del suo arrivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO CASTELLANOS - La Lazio e Valentin Castellanos, trattativa decollata e chiusa sul finire della scorsa settimana. Il giocatore oggi ha svolto le visite mediche e i test fisici a Roma, domani volerà a Barcellona per risolvere pratiche burocratiche legate al visto e se tutto andrà come da programma, giovedì sera sarà ad Auronzo di Cadore per unirsi ai nuovi compagni di squadra. Nelle ultime ore si erano diffuse voci su un possibile rallentamento dell’operazione, legato a problemi di commissioni tra Lotito e gli agenti. Giocatori e procuratori però hanno firmato i contratti, ora manca la controfirma del patron che è attesa tra stanotte e domani. Il New York City che ha dato il via libera al giocatore affinché sostenesse le visite con la Lazio. Sarri aspetta Castellanos giovedì sera. Sempre che la burocrazia non comporti rallentamenti, ma l’affare non è a rischio.

