Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Occhi su Ayew"

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato. La Lazio si guarda intorno, a caccia della giusta occasione per migliorare il proprio attacco, magari portando a Roma quella punta desiderata da Simone Inzaghi. Uno scenario sul quale lo stesso mister biancoceleste ha detto la sua in conferenza stampa. Intanto, però, dall'Inghilterra rimbalza l'interesse biancoceleste per un altro profilo, quello di André Ayew. Si tratta di un'ala sinistra: non proprio quel centravanti di cui si è parlato negli ultimi giorni in ottica Lazio. Tuttavia, secondo Football Insider, il club biancoceleste sarebbe sulle sue orme, e potrebbe studiare un colpo all'ultimo minuto incentrato proprio sul classe '89: "Una fonte interna allo Swansea ci ha dichiarato di essere a conoscenza dell'interesse della Lazio, che sta tenendo d'occhio la situazione di Ayew mentre cerca di rafforzare il proprio attacco, prima che la finestra di mercato si concluda". Il capitano della Nazionale ghanese è rientrato allo Swansea dal prestito al Fenerbahce. Ma dopo la retrocessione, il club inglese vorrebbe abbattere i costi e fare cassa. Per questo è intenzionato a cedere Ayew, che nelle due ultime apparizioni con i gallesi ha siglato due gol e realizzato due assist. In ogni caso, sul giocatore la concorrenza è folta, tra l'interesse dello Schalke e del Werder Brema. Secondo i media britannici, anche la Sampdoria ci avrebbe fatto un pensierino.

