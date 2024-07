Calciomercato Lazio | Immobile a cena con gli agenti: permanenza in bilico

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO 23.30 - Ciro Immobile - come riporta Sky Sport - è attualmente a cena con gli agenti Moggi e Sommella. L'incontro con il suo entoruage nasce con l'obiettivo di stabilire quale sarà il suo futuro. Come anticipato nelle scorse ore, l'offerta allettante arrivata dal Besiktas (6 milioni di euro annui) combacia con la consapevolezza di essere arrivato al termine di un percorso lungo e importante con la Lazio.

AGGIORNAMENTO 21.00 - Seppur in sedi differenti, il coro del presidente Lotito e del nuovo allenatore della Lazio, Marco Baroni, è all'unisono. Entrambi, rilasciando delle dichirazioni in merito alla situazione Immobile-Besiktas, negano di sapere qualcosa con il patron biancoceleste che, uscito dal Campidoglio - dove ha incontrato il sindaco Gualtieri per parlare del Flaminio - ha rivelato ai cronisti presenti di non aver ricevuto offerte.

AGGIORNAMENTO 20.00 - Il futuro di Immobile è appeso a un filo, forse anche meno. Come anticipato nel corso del pomeriggio, l'attaccante della Lazio ha ricevuto dal Besiktas un'offerta di circa 6 milioni di euro all'anno. Una cifra che lo fa tentennare, soprattutto davanti alla consapevolezza di essere arrivato alla fine del suo ciclo in biancoceleste. La Lazio in queste ore è in attesa di un'offerta. La richiesta è di quindici milioni di euro, ma potrebbe scendere drasticamente nelle prossime ore, soprattutto se Immobile dovesse confermare la volontà di dire addio alla Capitale.

AGGIORNAMENTO ORE 17.05 - Immobile ha dato il via libera al trasferimento al Besiktas, troppo allettante a livello economico la proposta del club di Istanbul. Sei milioni di euro a stagione per due anni, con opzione per una terza stagione. Non siamo ancora alla chiusura, perché il Besiktas deve trovare un'intesa con la Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, a breve i turchi invieranno una prima proposta ufficiale a Lotito: il patron laziale parte da una richiesta di 10 milioni, ma è una cifra ampiamente trattabile, con possibilità di scendere anche sotto questa soglia, magari lavorando sui bonus. Sono ore roventi per il futuro di Immobile, il Besiktas e la Lazio trattano...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e Immobile, una storia vicina a chiudersi? Dalla Turchia hanno rilanciato di un accordo praticamente definito tra l’attaccante e il Besiktas, con tanto di atterraggio di Ciro a Istanbul previsto entro poche ore. Ma andiamo per gradi. L’offerta del club turco c’è, esiste, prevede un contratto biennale per Immobile a cifre rilevanti, si parla di circa 7,5 milioni a stagione. Ci sono stati contatti tra l’entourage di Immobile e il Besiktas nelle ultime ore, si sono estesi anche alla Lazio. Lotito vorrebbe ottenere un riconoscimento economico dalla eventuale cessione di Immobile, non certo i 40 milioni paventati lo scorso anno quando si parlava di Saudi Pro League, ma comunque una cifra che s’aggiri tra i 10 e i 15 milioni, anche per incentivare l’assalto ad altri obiettivi e tenere in linea l’equilibrio tra costi e ricavi. Colloqui ce ne sono stati e ce ne saranno, il giocatore è tentato dall’offerta turca, le parole di oggi di Lotito hanno un peso: «Vogliamo ripartire da una logica diversa, basata sulla professionalità, un allenatore che non va dietro alle teoria ma alla pratica. Chi merita gioca. Non gioca chi ha un nome che in passato ha avuto un peso, tutto va dimostrato giornalmente e nelle partite», molti vi hanno letto un riferimento proprio a Immobile. Ciro ci pensa, il Besiktas è in pressing, la Lazio però al momento tergiversa, sperando che i turchi presentino una proposta allettante anche per le casse biancocelesti.

Articolo pubblicato alle 15.44

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge