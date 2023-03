Calciomercato Lazio, in attacco si punta all'esotico: la lista dei nomi

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri vuole una Lazio italiana, ma è normale che in alcuni ruoli qualche eccezione andrà fatta. In attacco, per esempio, le soluzioni in casa sono poche: come dimostra anche la difficoltà di Mancini nel selezionare profili per la nazionale italiana, costretto a puntare sull'oriundo Retegui. A gennaio il nome proposto più volte era stato quello di Federico Bonazzoli: un ragazzo pronto per l'uso e dal costo abbordabile, vista la spesa di 5 milioni della Salernitana per acquistarlo dalla Sampdoria. Si tratta, però, dell'unica pista italiana da seguire, soprattutto se si vuole evitare di andare su Over-30 il quale rimanderebbe solo il problema. Ecco, quindi, che con un occhio si guarda anche in Europa dove c'è abbondanza di profili, ma che andranno selezionati anche in base alle possibilità di mercato.

SPAGNA - Uno dei nomi che da anni rimbalzano a Formello è quello di Mariano Diaz: vicino alla Lazio qualche anno fa, restò poi al Real Madrid dopo l'esplosione con la maglia del Lione. Oggi è in scadenza, i biancocelesti non sono gli unici su di lui, ma nessuna delle concorrenti ha fatto ancora un passo avanti, in attesa che abbassi la sua richiesta da 5 milioni di euro di ingaggio. Non è però il solo nome. All'attaccante domenicano si aggiunge, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, un altro centravanti di Liga: Enes Unal del Getafe. Il classe 1997 è stato acquistato dal Villarreal nel 2020 e in 95 partite ha realizzato 35 gol (14 quest'anno, 16 nella passata stagione). E' tra i profili più interessanti della Liga. In Spagna gioca anche Rafa Mir del Siviglia: in grosse dificoltà quest'anno, visto lo scarso minutaggio, lo spagnolo gestito da Mendes potrebbe pensare di cambiare casacca per rilanciarsi.

FRANCIA E BEGLIO - Dalla Liga si passa poi alla Ligue 1 dove Folarin Jerry Balogun si sta mettendo in mostra con la maglia del Reims (in prestito dall'Arsenal) soprattutto grazie alla sua capacità di trovare la porta senza troppe difficoltà. Sono 17 i gol messi a segno dal giovane ventunenne che, però, è finito nel mirino anche del Milan. Spagnolo ma che gioca in Belgio è Ferren Jutgla. A 24 anni è esploso con la maglia del Club Brugge, i grandi numeri di questa stagione (9 gol in 27 presenze) si sono leggermente affievoliti nella seconda parte, ma le sue qualità sono ormai sotto gli occhi di tutti. E' gestito dalla stessa agenzia di Luis Alberto, la You First, punto a favore della Lazio.

GERMANIA E PORTOGALLO - Tra i nomi accostati alla società biancoceleste c'è anche quello dell'esterno Roland Sallai del Friburgo, il quale di recente ha aperto a un ritorno in Italia, dove ha giocato con la maglia del Palermo. A concludere una lunga lista è il profilo di Rafa Silva del Benfica. La sua valutazione di 20 milioni di euro è in calo vista la scadenza del contratto a giugno 2024, piace a Sarri e nelle 36 partite giocare ha realizzato 12 gol.